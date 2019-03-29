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Düzce İtfaiyesi Eğitimlere Devam Ediyor

1 saat önce

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurum dışı eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Düzce İtfaiyesi Eğitimlere Devam Ediyor, System.String[]
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurum dışı eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurum içi personel eğitimlerinin yanı sıra kurum dışında öğrenci ve vatandaşların eğitimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Düzce il Sağlık Müdürlüğü UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri için düzenlenen güvenli müdahale eğitimlerinin devamı üniversite öğrencileri için düzenlendi. Ekipler, son çalışmalar kapsamında Düzce Üniversitesinde eğitim gören Sağlık Meslek Yükseokulu öğrencilerine "Acil Durum Ekipleri Olay Yeri Güvenli Müdahale" konularında eğitim verdi. Dört saatlik derste, sağlık personeli olarak görev alacak öğrencilere, meslek yaşamlarında yangına müdahale anındaki tehlikelerden korunma yolları ve güvenli müdahale hakkında bilgiler aktarıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat eğitimlerin amacı ve önemine dikkat çekerek "bugün üniversitemizin sağlık meslek yükseokulunda öğrenim gören gençlerimizle eğitim için bir araya geldik. Sağlık personeli her türlü afette en yakın çalışma arkadaşımız oluyor. Özellikle yangınlara müdahalede kendilerini olası tehlikelere karşı nasıl korumaları gerektiğini burada anlatıyoruz. Mezun olduklarında itfai vakalarda Ambulans ekiplerinin maruz kalabileceği tehlikeler ve bunlardan nasıl korunacaklarını öğrendiler. Bu eğitimlerimizi daha önce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerine de vermiştik. Sorumluluğumuz yalnızca kendimiz için değil, çalışma arkadaşlarımız için de geçerlidir. Eğitim programımız diğer kurumların ilgili çalışanları için devam edecek." - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

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