Son Dakika Haberleri: Düzce İtfaiyesi Geçen Yıl 440 Yangına Müdahale Etti

Düzce İtfaiyesi Geçen Yıl 440 Yangına Müdahale Etti

1 saat önce

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında başta anız yangını olmak üzere toplam 440 yangına müdahale etti.

Düzce İtfaiyesi Geçen Yıl 440 Yangına Müdahale Etti, System.String[]
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında başta anız yangını olmak üzere toplam 440 yangına müdahale etti. Bir önceki yıla bakıldığında yangın sayısında artış yaşandığı görüldü.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi 2018 yılında birçok yangın ihbarı alırken bunlardan 440 tanesine müdahale edilerek söndürüldü. 2018 yılında da bir önceki yıllarda olduğu gibi anız yangınları birinci sırayı aldı. Bir önceki yıla bakıldığında ise yangınlarda artış olduğu görüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin başında ise elektrik kontağı, sabo, ocak ve baca geliyor.

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu alınacak bir yangın tüpü ile yapılacak müdahale ile büyük maddi hasarların önüne geçilebileceğini söyleyerek tüm ev ve iş yerleri ile araçlarda yangın tüpü bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

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