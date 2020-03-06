Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor - Son Dakika

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Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında çevre ilçe ve belde belediye itfaiye personellerine de eğitim vermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında çevre ilçe ve belde belediye itfaiye personellerine de eğitim vermeye devam ediyor.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü acil durum ve yangınlara müdahale şekli konularında düzenlenen eğitimler kapsamında Gölyaka Belediyesi İtfaiye personeline bilgiler aktarıldı. Uygulamalı olarak yapılan eğitim çalışması ile yanan bir araca müdahale edilmesi, soğutma çalışması ve araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılması konusunda tatbikat yaptırıldı. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenen program çerçevesinde devam edeceğini de belirtti. - DÜZCE
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