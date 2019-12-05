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Düzce İtfaiyesi'nden fabrika yangını açıklaması

6 saat önce

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otomotiv ürünleri üretimi yapan fabrikada 1 Aralık'ta çıkan yangında, olaya müdahale çalışmaları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Düzce İtfaiyesi'nden fabrika yangını açıklaması, System.String[]

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otomotiv ürünleri üretimi yapan fabrikada 1 Aralık'ta çıkan yangında, olaya müdahale çalışmaları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangına yapılan ilk müdahalenin ardından fabrikanın büyük olması ve yangının geniş çapta bir alanda olması nedeniyle çevre ilçe ve illerden takviye ekipler talep edildiği ve takviye ekiplerin de ivedi şekilde olay mahalline geldiği belirtildi.

Düzce İtfaiye Müdürlüğünün 30 kişilik ekiple olaya canı pahasına bina içinden müdahale ettiği ve köpük kullanılarak alevlerin fabrikanın diğer alanlarına sirayetinin önlediği ifade edilerek, çevre illerden ve ilçelerden gelen ekiplerin de çatıdaki alevlere müdahalede destek verdiği, gerekli su takviyesi sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının 5,5 saat içinde kontrol altına alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Soğutma çalışmaları Düzce İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından 2 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmiştir. Düzce İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde köpük olmadığı ya da köpük işleyecek ekipman olmadığı haberleri doğru değildir. Aksine yangına içeriden yapılan müdahalede köpük kullanılmış ve yangının geniş alanlara sirayeti önlenmiştir. Bunun yanı sıra, büyük çaplı yangınlara destek istemek her itfaiye biriminin yaptığı doğal bir durumdur."

İtfaiye, Aralık, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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