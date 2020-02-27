Düzce jandarmadan kandil kutlaması - Son Dakika
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Düzce jandarmadan kandil kutlaması

6 saat önce

Jandarmadan kandil kutlamasıDÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı.

Jandarmadan kandil kutlaması

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında vatandaşların kimlikleri ve araçlarının ruhsatları sorgulandı. Jandarmalar, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, 'Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlular' dedi.

Düzce jandarmadan kandil kutlaması

Regaib Kandili, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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