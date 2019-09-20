Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor

Düzce'de başlayan bal kabağı hasadıyla birlikte vatandaşlar börek, çorbanın yanı sıra en çok tatlı yapmayı tercih ediyor. Kabağın içine katılan, dondurma, kaymak, pekmez ve fındıkla değişik tatlarda kabak tatlısı hazırlanıyor.

Düzce'de toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak 'Düzce kabağı' diye anılmaya başlayan bal kabağının hasadı eylül ayında başladı. Kabak hasadıyla birlikte özellikle bal kabağı tatlısı da büyük ilgi görmeye başladı. Düzce'de klasik kabak tatlısı dışında her yıl yenilikler yapılarak tatlının değişik tat ve görünüm alması sağlanıyor.

Düzce'de köfte salonu işletmeciliği yapan Cezmi Kambur da müşterilerine değişik tatlar sunmak için kabak tatlısını kaymak, fındık, tahin ve özellikle kamış pekmezi ile sunarak çeşitlilik sunuyor.

Kabak tatlısı hakkında bilgiler veren Cezmi Kambur, 'Düzce kabağının en büyük özelliklerinden bir tanesi humuslu toprak dediğimiz toprağın burada bol olması bir de tamamen yağışlarla ilgili yapısı var. Bu sene kabaklar çok güzel gelişti. Ekilen kabakların içinden bal akıyor. Tüm bu oluşumun içinde bunları daha değişik tatlandırmayı hedefledik. Tahinlisi, fındıklısı, dondurmalısı, kaymaklısı, çam fıstıklısı diyerek 4-5 çeşit oluşturduk. Çok sevilerek istenmekte ve yenilmekte. Kabak tatlısı yemek için gelen müşterimizin sayısı oldukça yoğun ve çok beğeniliyor. Yemeği de yapılıyor ama ben yine de tatlısının yemeğinden daha lezzetli olduğunu düşünüyorum.ö dedi.

ŞEKER KAMIŞI PEKMEZİ İLE SERVİS EDİLİYOR

Kambur, özellikle şeker kamışı pekmezinin bal kabağı tatlısına değişik bir tat verdiğini söyleyerek, 'Yeni geliştirdiğimiz kamış pekmezi karışımı ile çok daha fazla lezzet veriyor. Kamış pekmezi bölgemize doğal olarak çıkıyor. Kamış pekmezi yok olacak dereceye geldi ama köylerimizde yapılmaya devam ediliyor. Kamış pekmezi tamamen topraktan aldığı şekerle ortaya çıkıyor. En ufak bir dışardan konulan şeker yok. Onun için kabakla çok özleştiğini gördük. Kamış pekmezlisini sunuyoruz ve çok beğeniliyor.ö diye konuştu.

Değişik karışımlarla hazırlanan bal kabağı tatlısını yiyenler ise, 'Kamış pekmezlisi olanın değişik bir tadı ve aroması olmuş. Kamış pekmezli tatlı farklı bir tat olmuş. Ağzımda değişik bir tat bırakıyor. Çok beğendik. Güzel bir tat daha önce tatmadığımız bir tatö dedi.