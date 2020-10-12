Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor - Son Dakika

Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor

12.10.2020 08:01
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor, System.String[]

DÜZCE'de, yöreye has bal kabağı ile dondurma, kaymak, pekmez, fındık ve cevizle servis edilen kabak tatlısı ağızları şenlendiriyor.

DÜZCE'de, yöreye has bal kabağı ile dondurma, kaymak, pekmez, fındık ve cevizle servis edilen kabak tatlısı ağızları şenlendiriyor. Lokanta işleten Cezmi Kambur bu yıl yağmur ve güneşin kabağın kıvamında yetişmesini sağladığını, kabak tatlısını yemek için çevre illerden gelenlerin olduğunu söyledi.

Düzce'de toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak 'Düzce kabağı' diye anılmaya başlayan bal kabağının hasadı, eylül ayında başladı. Kabak hasadıyla birlikte özellikle bal kabağı tatlısı da büyük ilgi görüyor. Düzce'de köfte salonu işletmeciliği yapan Cezmi Kambur, lokantasında kabak tatlısı da yapıyor. Cezmi Kambur müşterilerine değişik tatlar sunmak için kabak tatlısını kaymak, fındık, tahin, ceviz ve özellikle kamış pekmezi ile sunuyor.

Bu yıl kabağın kıvamında olduğunu ifade eden Cezmi Kambur, "Bu sene kabaklar önceki senelere göre daha lezzetli. Bu yıl yağmur ve güneş kabakların tam kıvamında yetişmesine neden oldu. Düzce'nin kabağı bu yıl gerçekten çok lezzetli." dedi. Kabak tatlısı hakkında bilgi veren Kambur, "Kabak tatlısı için kabakları 1 gün öncesinden hazırlayıp akşamdan şekere yatırıyoruz. Sabaha kadar kendi kendine sulanıyor, ertesi gün çok kısık ateşte, kabak tatlısını pişiriyoruz. Çevre illerden kabak tatlısını yemek için gelen çok misafirimiz var. Tayinlisini, pekmezlisini, cevizlisini arzu edene kaymaklısını yapıyoruz. Bir de Düzce'nin kamış pekmeziyle renklendiriyoruz ve tatlandırıyoruz." diye konuştu.

Değişik karışımlarla hazırlanan bal kabağı tatlısını yiyenler ise kamış pekmezlisinin değişik bir tadı ve aroması olduğunu söyledi.


Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor
Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor

Fındık, Kabak, Düzce, tat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor - Son Dakika

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