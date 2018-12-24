Son Dakika Haberleri: Düzce Kabağı Lezzet Şenliğinde Hazırlıklar Tamamlandı

Düzce Kabağı Lezzet Şenliğinde Hazırlıklar Tamamlandı

1 saat önce

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın meclisi iş birliği ile düzenlenecek "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" için hazırlıklar tamamlandı.

Düzce Kabağı Lezzet Şenliğinde Hazırlıklar Tamamlandı, System.String[]
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın meclisi iş birliği ile düzenlenecek "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" için hazırlıklar tamamlandı.

28-29-30 Aralık tarihlerinde Anıtpark meydanında yapılması planlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılayı Düzce Şubesinin de destek verdiği festival içeriği ile ilgili hazırlıklar da son aşamaya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında ilgili kurum yetkilileri ile yapılan son toplantıda üç gün boyunca yapılacak etkinlikler, kabaktan yapılacak ikramlıklar ve süreç istişare edildi. 25 Aralık Salı günü yapılacak basın toplantısı öncesinde son değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Başkan Ay "Düzce'nin kabağı ile bir ilke imza atacağız. Tüm kurumların desteği ile yaptığımız bu etkinlik sayesinde kabağımız önce ulusal alanda daha sonra da uluslar arası platformlarda artık Düzce adıyla birlikte anılacak. Festivalimize şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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