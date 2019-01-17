Son Dakika Haberleri: Düzce Kabağı Pakete Girmeye Hazırlanıyor

Düzce Kabağı Pakete Girmeye Hazırlanıyor

1 saat önce

Düzce Kabağından yeni lezzetler oluşturmak için Ar-Ge süreci Düzce Üniversite'nin katkılarıyla devam ederken, sürecin paydaşları ise paketleme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Kabağı Pakete Girmeye Hazırlanıyor, System.String[]
Düzce Kabağından yeni lezzetler oluşturmak için Ar-Ge süreci Düzce Üniversite'nin katkılarıyla devam ederken, sürecin paydaşları ise paketleme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Destek talep edilen isimler arasında yer alan, Funny Pazarlama ve Gıda Yönetim Kurulu, Düzce'ye katkı sağlayacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin katkılarıyla, Düzce'nin önemli lezzetlerinden olan bal kabağı Türkiye'ye tanıtılıyor. Bu kapsamda, konunun paydaşları tarafından Düzce'de uzun yıllardır ticari hayatını sürdüren Funny Pazarlama ve Gıda'ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, firmanın paketleme konusundaki tecrübe ve imkanlarından faydalanmak istedikleri vurgulanırken, firma yönetimi, ticari olarak uzun yıllardır faaliyet gösterdikleri bu şehre katkı sağlayacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Heyet daha sonra üretim ve paketleme olarak iki ayrı tesiste faaliyet gösteren paketleme tesisini de yerinde inceledi. Öte yandan, firma yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde Düzce Üniversitesi yetkilileriyle Ar-Ge sürecine ilişkin de istişarelerde bulunmak üzere yeniden bir araya gelecek. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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