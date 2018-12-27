Son Dakika Haberleri: Düzce Kabağının Tanıtımı İçin Şenlik Düzenlenecek

Düzce Kabağının Tanıtımı İçin Şenlik Düzenlenecek

1 saat önce

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" düzenlenecek.

Düzce Kabağının Tanıtımı İçin Şenlik Düzenlenecek, System.String[]
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 28-30 Aralık tarihlerinde Cedidiye Meydanı'nda yapılması planlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Kızılayı Düzce Şubesinin de destek verdiği festival için hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Şenlik kapsamında Düzce kabağı tanıtılacak ve ünlü isimlerin jüri üyeliğinde kabaktan yapılan çeşitli lezzetlerin düzenlenecek yarışmayla tanıtımı sağlanacak.

Şenlikte yaklaşık 3 ton kabak mamulü ürün Düzce ve çevre illerden gelen ziyaretçilere ikram edilecek.

Tüm kurumların desteğiyle düzenlenecek şenlikle Düzce kabağı ile ilgili bir ilke imza atılacak ve Düzce kabağı önce ulusal daha sonra da uluslararası platformlarda kentin adıyla anılacak.

Festivale tüm vatandaşlar davet edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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