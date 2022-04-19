Düzce KADEM İl Temsilciliğinin kadınlara yönelik kurslarına kayıtlar başladı - Son Dakika
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Düzce KADEM İl Temsilciliğinin kadınlara yönelik kurslarına kayıtlar başladı

19.04.2022 16:23
Düzce KADEM İl Temsilciliğinin kadınlara yönelik kurslarına kayıtlar başladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği, kadınlara yönelik el işçiliği ve meslek kazanımlarıyla ilgili kurslar düzenleyecek.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği, kadınlara yönelik el işçiliği ve meslek kazanımlarıyla ilgili kurslar düzenleyecek.

Kentte yaşayan kadınların öğrenmelerine destek olmak ve çeşitli alanlarda eğitim, seminer, kurs ve projeler üreterek kadınları farklı alanlarda bilgilendirmek için açılan kurslara kayıtlar başladı.

"Gıda ve Su Sektörü Hijyen Kursu", "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Eğitimi" ile "Ebru Sanatı" kurslarını faaliyete geçirmeye hazırlanan KADEM, farklı projeler üretmeye devam ediyor.

Ücretsiz açılan kurslara katılım sağlayan ve başarı elde eden kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek.

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Demokrasi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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