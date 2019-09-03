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Düzce kalıcı konutlar renklendi

1 saat önce

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan Amfi tiyatroda boyama ve temizlik çalışması başlattı.

Düzce kalıcı konutlar renklendi, System.String[]

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan Amfi tiyatroda boyama ve temizlik çalışması başlattı.


Kalıcı Konutlarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan ve daha çok konser, panel ve açık hava sineması etkinliklerinde kullanılmak üzere inşa edilen Amfi tiyatronun uzun zamandır atıl kalan izleyici basamaklarında boyama çalışması başlatıldı. Düzce Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın'ın girişimi ile Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında ortama uygun farklı kombinasyonlarla tiyatro alanı renklendirildi. Soğuk görüntüden uzaklaşan Amfi tiyatroda gelecek günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi için program hazırlanacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:19 Kaynak: İHA
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