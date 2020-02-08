Düzce kar etkili oldu - Son Dakika

Düzce kar etkili oldu
6 saat önce
Düzce kar etkili oldu (3)KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILARDüzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
Düzce kar etkili oldu (3)
KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR
Düzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar Anıt Meydanında toplanan çocuklar çöp poşetleri ve tepsilerin üzerine oturarak kar üzerinde kaydı. Çocuklar oldukça eğlenirken anne ve babaları ise yakılan ateşin başında zaman geçirdi.
Son Dakika Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp-3 Yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı