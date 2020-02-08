Düzce kar etkili oldu - Son Dakika

Düzce kar etkili oldu (3)

KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Düzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar Anıt Meydanında toplanan çocuklar çöp poşetleri ve tepsilerin üzerine oturarak kar üzerinde kaydı. Çocuklar oldukça eğlenirken anne ve babaları ise yakılan ateşin başında zaman geçirdi.