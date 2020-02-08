Düzce kar etkili oldu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce kar etkili oldu (3) - Son Dakika

Düzce kar etkili oldu (3)

6 saat önce

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDILARDüzce'de, Kalıcı Konutlar Anıt Meydanı'nda toplanan çocuklar, çöp poşetleri ve tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Düzce kar etkili oldu (3), System.String[]

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Düzce'de, Kalıcı Konutlar Anıt Meydanı'nda toplanan çocuklar, çöp poşetleri ve tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı. Doyasıya eğlenen çocukların aileleri ise yakılan ateş başında zaman geçirdi.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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