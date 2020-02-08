Düzce kar etkili oldu (3) - Son Dakika

Düzce kar etkili oldu (3)
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KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDILARDüzce'de, Kalıcı Konutlar Anıt Meydanı'nda toplanan çocuklar, çöp poşetleri ve tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR
Düzce'de, Kalıcı Konutlar Anıt Meydanı'nda toplanan çocuklar, çöp poşetleri ve tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı. Doyasıya eğlenen çocukların aileleri ise yakılan ateş başında zaman geçirdi.
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