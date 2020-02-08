Düzce kar etkili oldu (3) - Son Dakika

Düzce kar etkili oldu (3)
13 dakika önce
KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILARDüzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR Düzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar Anıt Meydanında toplanan çocuklar çöp poşetleri ve tepsilerin üzerine oturarak kar üzerinde kaydı. Çocuklar oldukça eğlenirken anne ve babaları ise yakılan ateşin başında zaman geçirdi.
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