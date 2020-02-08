Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp ihbarıyla ekipler harekete geçti-1 - Son Dakika

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Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp ihbarıyla ekipler harekete geçti-1
6 saat önce
Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp ihbarıyla ekipler harekete geçti-1.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:25 Kaynak: DHA
Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp ihbarıyla ekipler harekete geçti-1
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