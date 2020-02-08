Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp - Son Dakika

Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp

6 saat önce

Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp.

Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp

Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
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