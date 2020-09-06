Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta KPSS heyecanı - Son Dakika

Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla başladı.

Düzce'de, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylara yeni tip koronavirüs (Kdvid-19) tedbirleri kapsamında el dezenfektanı sıkılarak, maske dağıtıldı.

Adaylar daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ve görevli öğretmenler, adayları ve yakınlarını sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sık sık uyardı.

Sınava, kimlik ve belgeleri eksik olan adaylar alınmazken, eksiklerini tamamlayanlar sınav giriş saatine kadar yetişmek için çaba gösterdi.

Bazı adaylar ise okul kapısının kapanmasına az bir zaman kala sınav merkezine giriş yaptı.

Sınavın başlamasıyla aileler de okul çevresinde bekleyişe geçti.

Karabük

Karabük'te adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi.

Adaylar, sınav görevlileri tarafından yapılan kontrollerin ardından içeri alındı. Kapıda bekleyen polisler ve güvenlik görevlileri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

Sınava geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Saat 10.00'dan sonra Karabük Üniversitesine sınava girmek için gelen 2 aday ise içeri alınmadı.

Kimliğini evde unutan başka bir aday ise polis ekipleri tarafından sınav merkezine yetiştirildi.

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) sınava girecek adaylara koronavirüs tedbirleri kapsamında bina girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendi maskeleriyle ve siperlikleriyle binaya giriş yaptı.

Adaylara ve yakınlarına sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sık sık uyarılarda bulunan görevliler, kimlik ve belgeleri eksik olan adayları sınava almadı.

Bazı adaylar sınava yetişmek için çaba gösterdi. Adayların yakınları ise sınavın başlamasıyla okul çevresinde bekleyişe geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru için 130 dakika süre veriliyor.