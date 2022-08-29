Düzce karpuzu Adana'ya rakip oldu - Son Dakika
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Düzce karpuzu Adana'ya rakip oldu

29.08.2022 11:54

Düzce karpuzu Adana'ya rakip oldu Düzce'nin verimli topraklarında yaklaşık 90 günde yetişen yerli karpuz, lezzetiyle Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu.

Düzce karpuzu Adana'ya rakip oldu

DÜZCE - Düzce'nin verimli topraklarında yaklaşık 90 günde yetişen yerli karpuz, lezzetiyle Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu. Tezgahları süsleyen Düzce karpuzu, kilo su 4 liradan alıcı buluyor.

Karpuzun binbir zahmetle yetiştirildiğini söyleyen üretici Orhan Güneş, "Düzce karpuzu, mayıs ayının ilk haftasında çekirdekten yetişmeye başlar. Büyüdükçe otlarını ayırırız. Kökleri büyümeye başladıkça da kazma ve gübreleme işleri başlar. Fındık gibi olduğunda yeniden kazma işlemi yaparız, sonra da aralarından geçer otlarını temizleriz. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra ise kendi haline bırakırız. Ağustos ayının ilk haftasında toplamaya başlıyoruz. Düzce karpuzu 90 günde yetişiyor" dedi.

"Gündüz karpuz büyümüyor"

Yağışlı havalarda karpuzun büyümediğini belirten Güneş, "Kuvvetli yağışlar da karpuz dökülmeye başlar. Bu durumda da ürünün verimi azalır. Bizim bu bölgede yeterince sulama imkanımız olmadığından yağmurlar yeterli oluyor. Fazla su olduğu zaman ot çıkıyor, o zaman da otun içinde kalan karpuz büyüyemiyor. Karpuz ottan kurtarılınca verimini alır ve büyür. Karpuz güneş ışığını alacak ama ay ışığında büyüyecek. Gündüz karpuz büyümüyor. Kökleri bile gündüz 5 santimetre ise ertesi gün 7 santimetreye ulaşıyor. Yani gece büyüyor. Kökleri de karpuz da gece saatlerinde daha fazla büyüyor" diye konuştu.

" Düzce karpuzu bol sulu ve tatlı olur"

Hormon kullanmadıklarını vurgulayan üretici Güneş, "Karpuzu yetiştirirken sadece normal gübre kullanıyoruz, onu da fazla atmıyoruz. İlaç ve hormon kullanmıyoruz. Sadece böcekler yapraklarını yemesinler diye böcek ilacı atarız. Onun dışında ilaç kullanmayız. Kendi kendine yetişir. Düzce karpuzunun rengi pembe olur, bol sulu ve tatlı olur. İçinde tel tel ayrılan damarlar yoktur. Bol sulu olur. Adana karpuzu kırmızı olur, sert olur. Düzce karpuzu bol sulu ve tatlı olur. İçinde ise tel tel ayrılan damarları olmaz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güneş, Adana, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce karpuzu Adana'ya rakip oldu - Son Dakika

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