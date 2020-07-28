Düzce karpuzunun hasadı başladı - Son Dakika

Düzce karpuzunun hasadı başladı

DÜZCE'de üretilen ve toprak yapısı nedeniyle lezzetli olan karpuzun hasadı başladı. Çiftçiler karpuz veriminden memnun olduklarını söyledi.

Düzce'de son 5 yıldır karpuz üretimi artış gösterdi. Düzce'deki toprak yapısının farklı olması nedeniyle lezzetli olan Düzce karpuzunun hasadı başladı. Çiftçiler, Nisan ayında yaptıkları ekim sonrası karpuzları toplayarak satışa sundu. Bu yıl 150 dönüm alana karpuz ekilirken, 300 ton karpuz elde edilmesi hedefleniyor.

Karpuz üreticisi İrfan Hatip, karpuz hasadıyla ilgili bilgiler vererek, 'Düzce karpuzunun ekimi Nisan ayının başında başlar Mayıs'ın başında biter. 1 ay içerisinde ekilmesi gerekiyor. Toprak erken ısınırsa erken ekilebilir. Geç ısınırsa geç ekilir. Karpuzun hasat zamanı 3 aydır. 90 gün sonra hasat başlar. Düzce karpuzu diğer yörelere göre daha lezzetlidir. Bunun nedeni ise farklı tohum kullansak da toprak karpuz için çok uygundur' dedi.