Düzce kavşakta tır devrildi, otoyol geçiş kapandı - Son Dakika

Kavşakta TIR devrildi, otoyol geçiş kapandı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu Düzce gişeleri kavşağında TIR devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken, otoyol girişinin İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat kapalı kaldı.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine girmekte olan Mahmut Şahin Yılmaz idaresindeki 16 AAR 42 plakalı TIR kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen TIR nedeniyle gişelerin İstanbul istikametine geçişi trafiğe kapatıldı. Yaralanan TIR sürücüsü Mahmut Şahin Yılmaz, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.