DÜZCE Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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DÜZCE Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

6 saat önce

Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldıDÜZCE'de, yapımı devam eden katı atık bertaraf tesisinde kayan toprağın altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

DÜZCE'de, yapımı devam eden katı atık bertaraf tesisinde kayan toprağın altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Adem Özdemir, tedavi altına alındı.

Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği'ne ait olan Hecinler mevkiinde katı atık bertaraf tesisi inşaatında iş makineleriyle yapılan çalışma sırasında toprak kaydı. İşçi Adem Özdemir, kısmen toprağın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Belden aşağısı toprak altında kalan Adem Özdemir kurtarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özdemir, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Düzce, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:34 Kaynak: DHA

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