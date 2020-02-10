Düzce kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyorDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesi dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Hafta boyunca dere yatağı boyunca yapılan tüm çalışmalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtü bulunurken, dere yatağından kıyıda ve suda arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca drone yardımı ile havadan kontrollerde bulunuyor.

Düzce kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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