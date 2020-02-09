Düzce kayıp operatörü arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayıp operatörü arama çalışmaları devam ediyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin kaybolan operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları devam ediyor. Gölyaka Kaymakamlığı olay yerine yakın bölgeleri gösteren bir kamerada net olmayan bir cisme rastlandığı bildirildi.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar Köyü'ndeki Aksu Deresi yatağında, geçen salı günü meydana gelen heyelan sonrası çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı. Operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapılarak, kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Bölgeyi gösteren kamera kayıtları incelenmeye alındı.

Gölyaka Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada derede ve kıyıda arama çalışmalarının yapıldığı belirtilerek, 'Termal sensor donanımlı teknik arama cihazıyla olay yerinden itibaren takribi 12 kilometrelik alanda arama yapıldı, herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Olay yeri yakın bölgelerini gösteren kamera kayıtlarını incelemeye devam edildi. Günün bulgusu olarak su içerisinde çok net olmamakla beraber akıntıda bir cisim tespit edildi incelemeye alındı' denildi.