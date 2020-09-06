DÜZCE Kaz ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor - Son Dakika

Kaz ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi Aktaş Köyü'nde oturan Lütfi ve Hatice Çakır çiftinin 'Rocy' ismini verdikleri köpekleri ile 'Endam' ismini verdikleri kazlarının dostluğu ilgi çekiyor. Beraber büyüyen ?Rocy? ve 'Endam' oyunlar oynuyor. Akçakoca Aktaş Köyü'nde oturan Lütfi Çakır (83) ile eşi Hatice Çakır (70) 6 aylık olan ve ?Rocy? ismini verdikleri köpek ile 7 aylık olan ?Endam? ismini verdikleri kaza bakıyor. Doğduklarından bu yana bir arada büyüyen kaz ve köpek birbirine alışınca oyun oynamaya başladı. Kaz bulduğu her fırsatta köpeğin yanına giderek, hem kaşıyor hem oyunlar oynuyor. Kaz ile köpeğin oyununu gören Lütfi Çakır da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaz ve köpeğin dostluğunun kendisini mutlu ettiğini belirten Lütfi Çakır, ?Arkadaş gibi onuyorlar. Görülmemiş bir şey. Köpekle kazın oynaması çok hoşuma gitti. Bu dostluklar herkeste olmalı. Bu köpekle kazın dostluğu tüm insanlarda olmalı? dedi. Hatice Çakır ise kaz ve köpeğin bir arada büyüdükleri için dost olduklarını dile getirerek, ?Biz yıllardan beri hayvanları severiz. Onlar bir arada büyüdükleri için arkadaş oldular. Kaz köpeği kaşıyor onun da hoşuna gidiyor ve yuvarlanıyor? diye konuştu.