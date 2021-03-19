DÜZCE Kazan dairesinde başlayan yangın önce samanlığa sona eve sıçradı - Son Dakika

DÜZCE Kazan dairesinde başlayan yangın önce samanlığa sona eve sıçradı
19.03.2021 15:55
Kazan dairesinde başlayan yangın önce samanlığa sona eve sıçradıDÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 katlı evin kazan dairesinde başlayan yangın, önce samanlığa sonra eve sıçradı.
Kazan dairesinde başlayan yangın önce samanlığa sona eve sıçradı
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 katlı evin kazan dairesinde başlayan yangın, önce samanlığa sonra eve sıçradı. Yangın sonrası samanlık tamamen kullanılmaz hale gelirken, 2 katlı evde de zarar meydana geldi.
Yangın Kaynaşlı'ya bağlı Dipsizgöl Köyü Tekir Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Başoğlu'na ait 2 katlı evin kazan dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan samanlığa ardında da eve sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle samanlık kısmı tamamen kullanılmaz hale gelirken, evin bir bölümü de zarar gördü.
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