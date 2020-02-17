Düzce Kent Konseyi'nde yönetim şeması belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Kent Konseyi'nde yönetim şeması belli oldu - Son Dakika

Düzce Kent Konseyi'nde yönetim şeması belli oldu

15 dakika önce

Düzce Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Düzce Kent Konseyi'nin yönetim şeması belirlendi.

Düzce Kent Konseyi'nde yönetim şeması belli oldu, System.String[]

Düzce Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Düzce Kent Konseyi'nin yönetim şeması belirlendi. Av. Arb. Ali Dilber'in önderliğinde kurulan şema kapsamında yürütme kurulu, genel sekreterlik, gençlik meclisi, kadın meclisi ve çalışma grupları oluşturuldu.


Düzce Kent Konseyi yönetim şeması belirlendi. Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları, Genel sekreterlik, Gençlik ve Kadın meclisleri başkanları belli oldu. Buna göre yürütüme kurulunda Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Düzce Gençlik Meclisi Başkanı Hasat Esat Sungur, Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, eski kadın meclisi başkanı Ulviye Dikmen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, Ümran Aktepe ve Metin Çolak yer aldı. Düzce Kent Konseyi'nin genel sekreterliğini ise Şenay Aydın yapacak.


13 çalışma grubu oluşturuldu


Yönetim şeması içerisinde 13 ayrı Çalışma grubu oluşturuldu. Oluşturulan çalışma gruplarında, Çevre Koruma, Kentsel Tasarım ve Prestij Çalışma Grubu, Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Çalışma Grubu, Sağlıklı Yaşam, Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu, Proje Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu, Spor Çalışma Grubu, Ahilik Çalışma Grubu, Engelliler Çalışma Grubu, Çocuk Çalışma Grubu, Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Yüksek Hızlı Tren Çalışma Grubu ve İnsan Hakları Çalışma Grubu olarak tanımlandı. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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