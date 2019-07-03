DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2
1 saat önce
DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:44 Kaynak: DHA
DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp
'in babasının cenazesine katıldı-2
(Tür: Yurt)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor