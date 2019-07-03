Son Dakika Haberleri: DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2
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DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2

1 saat önce

DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2(Tür: Yurt)

DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2
(Tür: Yurt)
DÜZCE Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Konuralp'in babasının cenazesine katıldı-2
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:44 Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Konuralp, Güncel
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