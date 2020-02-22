DÜZCE Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZCE Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

DÜZCE Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada

7 saat önce

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kavşakta taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada, System.String[]

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kavşakta taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce Beyciler mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Mertcan Kaya yönetimindeki 81 AAE 252 plakalı otomobil, kavşaktan geçen Muhammet Türk'ün kullandığı 81 T 1130 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da orta refüje çıktı. Kazada taksi sürücüsü Muhammet Türk hasar gören araçta sıkıştı. Muhammet Türk itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Muhammet Türk ile takside yolcu olarak bulunan Aslı Kaya 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde taksinin yeşil ışık yanarken kavşaktan geçtiği hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
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