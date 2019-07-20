DÜZCE KIŞLIK ODUNLARI DENİZDEN GELDİ
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DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Akçakoca
ve Cumayeri
ilçelerinde meydana gelen selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı. Düzce
'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından çok sayıda odun Akçakoca sahillerini kapladı. Bölgede yaşayan vatandaşlardan bazıları odunları topladı. Denizin kıyısındaki odunları toplayan Naciye Dobra (61), Ne yapalım topluyoruz. Kışlık yakacağımız. Alacak durumdayız da biraz borcumuz var. Bankadan kredi çektik o yüzden alamıyoruz. Nasip olursa alacağız inşallah. dedi. Odun toplayan Nafiz Aydın
ise, Deniz kenarlarını temizliyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zor oluyor biraz. Burası yakındı o yüzden geldim. Uzak
yerlerden gelmez. Bu odunları deniz attı. diye konuştu.
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