Düzce Kızı İhbar Etti, Polis İpten Aldı

Kızı ihbar etti, polis ipten aldıDÜZCE'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak intihar etmek istedi.

Kızı ihbar etti, polis ipten aldı



DÜZCE'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak intihar etmek istedi. Kızının ihbarıyla harekete geçen polis, Mevlüt K.'yı ipten alarak hayatını kurtardı.



Olay akşam saatlerinde, Düzce Mergiç Mahallesi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Mevlüt K. kızına mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Bunun üzerine Mevlüt K.'nın kızı durumu polis ihbar hattına bildirdi. Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis, ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi. Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada

17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı

3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti