Düzce
Köftesi'nin ünü Türkiye
'ye yayılıyor
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tescilli Coğrafi İşaret ve Menşe Adı alan Düzce Köftesi'nin ünü tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Düzce'de ilk tescili alan köfte ustası Cezmi Kambur, Düzce Köftesi'nin lezzet sırlarını anlattı.
Düzce Köftesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Lezzeti son dönemde tüm Türkiye'ye yayılan Düzce Köftesi'nin lezzet sırrını köfte ustası Cezmi Kambur anlattı. Köfte yapılacak etin kıymaya dönüştürülmesi sürecini anlatan Kambur, 'Kuzu
döşü, gerdanı, dana döşü ve dana koluyla kıymamızı hazırlayacağız. Daha sonra harman yapacağız. Köftemizin en büyük özelliklerinden birisi kesinlikle kaldıracak olduğu malzemedir. Bu malzeme kilogramda 200 gramı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bunun 100 gramı soğan 100 gramı ise mısır unu olmalıdır. Yeteri kadar baharat katılmalıdır. Zaten hayvanın döşü, gerdanı ve koluyla kendine özgü bir harman ve aroma oluşuyorö dedi.
YAYLALARDA BESLENEN HAYVANLAR TERCİH EDİLİYOR
Kambur, Düzce Köftesi'nin kıymasının yaylalarda kekik ve doğal otlarla beslenen hayvanların etlerinden tercih edildiğini ifade ederek 'Hayvanlar genel olarak yaylalarda beslenen hayvanlar. Güney
kısmımızda çok geniş bir alanımız var. Açık besicilik yapan besicilerimiz varö dedi. Etin lezzeti zaten dağda ki kekik ile ot ile geliyor. Düzce köftesine düşündüğümüzün çok üzerinde bir talep var. İstanbul
, Ankara
, Bursa
gibi büyük illerden turlarla gelen misafirlerimiz oldukça yoğun. Çok beğenerek yediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Köfte haline getirirken döşleri iyi temizleyip sinirlerinden ayırmak gerekiyor. Eti tek seferde çektirmemiz gerekiyor. İki seferde çektirdiğimizde etin sinirleri gider ancak suyu da gider. Biz tek sefer çektiriyoruzö ifadelerini kullandı.
'BİR KEZ YİYEN BİRDAHA VAZGEÇEMEYECEKö
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Elif Sezer Cebar ise Düzce köftesini bir kez tadanın bir daha vazgeçemeyeceğini ifade ederek 'Düzcemizin köftesi yıllardır bize göre oldukça meşhur, insanlar içinde meşhur olma yolunda ilerliyor. Öncelikle lezzet olarak mükemmel, biz genel olarak misafirlerimize ikram ettiğimizde bir daha ki ziyaretlerinde yemek istedikleri köfte oluyor. Bu yönden de ilgi çekiyor. Lezzet olarak harika, bence herkesin Düzce köftesini en az 1 kere de olsa tatması gerekiyor. Bir kereyi özellikle söylüyorum. Çünkü bir kez yedikleri zaman devamı mutlaka gelecektir. İş dışından da talep oldukça fazla. Bizim ikram ettiğimiz misafirlerimiz zaman zaman bizden paketle veya kargo yoluyla köfte istiyorlar. Talep oldukça fazlaö şeklinde konuştu.