Son Dakika Haberleri: Düzce komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı
Son Dakika Güncel Düzce komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

Düzce komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

48 dakika önce

Komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktıDüzce'de, komşuları Neşet Y.'den (68) haber alamayınca polise haber verdi.

Komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

Düzce'de, komşuları Neşet Y.'den (68) haber alamayınca polise haber verdi. İtfaiye ekibi kapıyı açmaya çalışırken, Neşet Y.'nin kahvehanede olduğu öğrenildi.

Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi'nde bulunan bir evde yaşayan Neşet Y.'yi merak eden komşuları, dün gece kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca ve cep telefonu da kapalı olan Neşet Y.'nin hayatından endişe eden komşuları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri gelirken, itfaiye kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada komşuları, Neşet Y.'yi tanıyanları aradı. Bir kişi komşularını arayarak Neşet Y.'nin kahvehanede olduğunu söyledi. Rahat bir nefes alınırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Düzce komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

İtfaiye, Polis, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
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