DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ile iki çocuğu yaralandı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ile iki çocuğu yaralandı (Tüm Görüntüler)
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ile iki çocuğu yaralandı (Tüm Görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 23:39
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ile iki çocuğu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi