DÜZCE KORONAVİRÜS ÜRETİME YÖNLENDİRDİ - Son Dakika

YENİ tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar üretime yöneldi. Düzce'de uzun yıllardır bahçe işleri ile uğraşmayan Vicdan Çelik (75) bahçesini tekrar ekmeye başladı.

Düzce'de daha önce köyde yaşayan ve ürün yetiştiren vatandaşlar şehir hayatına geçince ürün yetiştirmek yerine pazar ve manavlardan alışveriş yaparken, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayınca ürün yetiştirmeye ve bahçeleriyle ilgilenmeye başladı. Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde oturan Vicdan Çelik de bahçesinde domates, biber, bezelye gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Vicdan Çelik bazı ürünleri saksılarda bazılarını ise evinin önünde bulunan bahçesinde yetiştirmeye başladı.

Koronavirüs salgınının kendileri için büyük bir ders olduğunu ifade eden Vicdan Çelik, 'Daha önce köyde otururken mısır ekiyorduk. Çarşıda oturmaya başlayınca fazla bir şey yapmadık. Koronavirüs nedeniyle bahçemizi ekmeye başladık. Domates, biber, fasulye bir şeyler ekmeye başladık. Allah verirse onlarla oyalanıyoruz. Kendi ürünümüz kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal olacak. Bezelyem yetişti ondan topladım bir defa ve çok lezzetli oldu. Gübresiz ve tamamen doğal. Koronavirüs bir yönden bakıldığında iyi oldu. Allah bize bir ders verdi. Alabilene büyük ders. Bizde dersimizi aldık. Almayanlara da Allah almak nasip etsin.ö dedi.