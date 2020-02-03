Düzce kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı - Son Dakika

Düzce kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı

6 saat önce

Kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcuya girip tek taş alacağını söyleyen E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, dükkanındaki alarma bastı.

Kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcuya girip tek taş alacağını söyleyen E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, dükkanındaki alarma bastı. Gelen polisin yakaladığı E.Ş. üzerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra Akçakoca Yalı Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen E.Ş. tek taş yüzüklere bakıp, bir tanesini satın almak istedi. E.Ş. yüzüğün bir kağıda sarılmasını isteyerek, parasını bankadan para çekerek ödeyeceğini söyledi. Kuyumcu, E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelendi ve dükkanındaki alarma bastı. Bu sırada durumu anlayıp, kaçmaya çalışan E.Ş., kuyumcu ve çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis, E.Ş.'nin üzerinde arama yaptı. Üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Düzce kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı

Akçakoca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
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