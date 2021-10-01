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DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ - Son Dakika

DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ

01.10.2021 09:58

DÜZCE'de ormanlarda yetişen "Düzce kuzusu" denilen kestane Düzce kestane pazarına indi.

DÜZCE'de ormanlarda yetişen "Düzce kuzusu" denilen kestane Düzce kestane pazarına indi. Sezonda 300 ile 350 ton arasında kestane satışı gerçekleşirken, Türkiye'nin birçok ilinden pazara gelenler, kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan kestaneden almak için pazarlık yapıyor.

Düzce'nin ormanlarında yetişen ve köylüler tarafından toplanan "Düzce kuzusu" olarak bilinen kestane tadıyla her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye başladı. Doğal ortamında yetişen ve özellikle İstanbul, Ankara gibi illerde kebap yapılarak satılan kuzu kestane pazara indi. Fındık sezonu sonrası köylüler tarafından toplanan kestaneler en önemli geçim kaynakları arasında yer alırken, yine bölgenin en büyük pazarı olan Düzce kestane pazarında satışa sunuluyor. Kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan kestaneyi almak isteyenler, toptan alımlar yapmak için pazarlık yapıyor.

Kestane alım ve satım işleriyle uğraşan Hüseyin Sağlam, "Kuzu kestanesi adından söz ettiren bir kestane türü oldu. Tamamen doğal ve organik. Ormanda yetişen bir ürün. Gübre, katkı maddesi ya da kimyasal maddeyle buluşmayan bir ürün. Düzce kuzu kestanesi artık Türkiye'de bilinen bir kestane türü oldu. Marka olma yolunda da hızla ilerliyor. 2021 yılı sezonunu açıyoruz. Ürünler pazara inmeye başladı. Pazarlarımız bundan sonra aktif olacak. Bu sene mahsul çok iyi ve kaliteli görünüyor. Hava şartları bu kuzu kestanede çok önemli ve ciddi yağışlar aldık. Yağışların iyi gitmesinden dolayı kuzu kestanesi gerçekten görmeye ve tatmaya değer hale geldi. Kabuğu daha parlak ve doluluk oranı da çok iyi." dedi.

300-350 TON KESTANE SATILIYOR

Düzce'nin bölgenin en büyük kestane pazarına sahip olduğunu ifade eden Sağlam, "Kuzu kestane pazarı olarak Düzce büyük bir pazar. Batı Karadeniz bölgesine ait bir büyüklük. Batı Karadeniz bölgesinde pazarlar var ancak Düzce en büyüğü. Düzce'de kurulan pazarda 300-350 ton civarında kestane satılıyor. Bölgede ki ürünün yüzde 70'i bu pazara iniyor." diye konuştu.

'AROMASI HARİKA'

Sağlam, Düzce kuzu kestanesinin aromasının güzel olduğunu belirterek, "Kuzu kestane kebapta tercih edilirse iç zarından çok kolay açılabilen bir kestane türüdür. Aroması gerçekten diğer kestanelere göre çok yüksek ve harika lezzeti var. Alan ve satan herkes kuzu kestaneden memnunlar." dedi.

DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ
DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ
DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ
DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ

Türkiye, Fındık, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE KUZU KESTANESİ PAZARA İNDİ - Son Dakika


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