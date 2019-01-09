Son Dakika Haberleri: Düzce Lise Öğrencileri Şallarını Üşüyen Köpeğin Üzerine Örttü

Düzce Lise Öğrencileri Şallarını Üşüyen Köpeğin Üzerine Örttü

1 saat önce

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri kar altında kalan ve soğuktan üşüyen köpeğe kendi şallarını örterek, köpeğin üşümesini engellemeye çalıştı.

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri kar altında kalan ve soğuktan üşüyen köpeğe kendi şallarını örterek, köpeğin üşümesini engellemeye çalıştı. Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve okulun yurdunda kalan bir grup öğrenci kar nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilerek, okul bahçesinde gezinmeye başladı. Bu sırada kar altında soğuktan titreyen köpeği gören öğrenciler şallarını çıkararak köpeğin üzerine örttü. Köpeğin üşümesini engellemeye çalışan öğrenciler, bir süre köpekle ilgilendikten sonra okulun yemekhanesinin önüne getirdikleri köpeğe yiyecek verdi. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel
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