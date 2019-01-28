Son Dakika Haberleri: Düzce Lösemi Hastası Eren'in Hayalini Gerçekleştirdiler

Düzce Lösemi Hastası Eren'in Hayalini Gerçekleştirdiler

15 dakika önce

Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, lösemi hastası ve 2 senedir tedavi gören Eren Demirkaya'nın(10), 3'lü çektirme hayalini yerine getirdiler.

Düzce Lösemi Hastası Eren'in Hayalini Gerçekleştirdiler, System.String[]
Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, lösemi hastası ve 2 senedir tedavi gören Eren Demirkaya'nın(10), 3'lü çektirme hayalini yerine getirdiler. Düzce'de, Düzcespor taraftarı olan ve 2 yıldır lösemi tedavisi olan Eren Demirkaya'nın yakınları, Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşeklere ulaşarak küçük Eren'in en büyük hayalinin taraftarlara 3'lü çektirmek olduğunu söylediler. Bunun üzerine harekete geçen taraftarlar haftasonu Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanan Düzcespor ? Karşıyaka Spor karşılaşmasına davet ettiler. Maçın 2. yarısında sahaya inen Kırmızı Şişmekler grup lideri Emir Kiraz ve Eren Demirkaya birlikte taraftarlara 3'lü çektirdiler. Küçük Eren'in 3'lüsü ile coşan taraftarlar bol bol alkış yaparak Eren Demirkaya'ya moral vermeye çalıştılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: DHA

Düzce, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 18:56:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Lösemi Hastası Eren'in Hayalini Gerçekleştirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]