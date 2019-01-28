Düzce Lösemi Hastası Eren'in Hayalini Gerçekleştirdiler

Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, lösemi hastası ve 2 senedir tedavi gören Eren Demirkaya'nın(10), 3'lü çektirme hayalini yerine getirdiler.

Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, lösemi hastası ve 2 senedir tedavi gören Eren Demirkaya'nın(10), 3'lü çektirme hayalini yerine getirdiler. Düzce'de, Düzcespor taraftarı olan ve 2 yıldır lösemi tedavisi olan Eren Demirkaya'nın yakınları, Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşeklere ulaşarak küçük Eren'in en büyük hayalinin taraftarlara 3'lü çektirmek olduğunu söylediler. Bunun üzerine harekete geçen taraftarlar haftasonu Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanan Düzcespor ? Karşıyaka Spor karşılaşmasına davet ettiler. Maçın 2. yarısında sahaya inen Kırmızı Şişmekler grup lideri Emir Kiraz ve Eren Demirkaya birlikte taraftarlara 3'lü çektirdiler. Küçük Eren'in 3'lüsü ile coşan taraftarlar bol bol alkış yaparak Eren Demirkaya'ya moral vermeye çalıştılar.

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