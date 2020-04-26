Son Dakika › Güncel › DÜZCE Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı - Son Dakika
DÜZCE Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı
6 saat önce
Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktıDÜZCE'de, Ömer Faruk Kurt koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaya özendirmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez takarak trafikte dolaşmaya başladı.
Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı
DÜZCE'de, Ömer Faruk Kurt koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaya özendirmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez takarak trafikte dolaşmaya başladı. Düzce'de, Ömer Faruk Kurt vatandaşların maske takmasına dikkat çekmek için otomobilin önüne maske şeklinde bez takarak trafikte gezmeye başladı. Otomobilin kaputunun üzerindeki siyah bezi görenler ilgiyle baktı. Ömer Faruk Kurt bazı vatandaşların uyarılara rağmen maske takmadığını belirterek, ? Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde insanların maske takması için çağrılar var. Ancak bazı vatandaşlarımız bu çağrıya uymuyorlar. Bende buna dikkat çekmek için arabamın önüne maske benzeri biz bez taktım. Ayrıca insanlar için akciğer neyse arabada karbüratör aynıdır. Dışardan gelen hava arabanın içine doluyor. Bizlerde devamlı arabadayız, bu şekilde birazda olsa önlem almaya çakıştık.? dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 03:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım