Son Dakika Haberleri: Düzce Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Düzce Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri daha önce Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan ve tespit edilen şahıslar üzerinde operasyon düzenledi.

Düzce Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri daha önce Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan ve tespit edilen şahıslar üzerinde operasyon düzenledi. Düzce merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce Merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 zanlı Hatay'ın İskenderun ilçesi, Bolu ili ve Düzce merkezde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. 4 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 7 şahsa da hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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