Düzce Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Düzce merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Düzce
merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığı tespit edilen 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri
, Van
ve Ankara
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:11 Kaynak: AA
Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın
Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti
Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!
Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu