Son Dakika Haberleri: Düzce Merkezli Fetö Operasyonu

Düzce Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Düzce merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Düzce merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığı tespit edilen 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri, Van ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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