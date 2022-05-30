Düzce merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

30.05.2022 16:32
Düzce merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Düzce merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Düzce merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

İş yeri ve ikametgahlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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