Şüphelilerin iş yeri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

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