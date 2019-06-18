Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Düzce merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:12 Kaynak: AA
merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin, İstanbul
ve Karabük
polisiyle eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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