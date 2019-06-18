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FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası konuştu: Enes'le görüşür onu bu bataklıktan çıkarırım

Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz