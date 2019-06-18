Son Dakika Haberleri: Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Düzce merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Düzce merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası konuştu: Enes'le görüşür onu bu bataklıktan çıkarırım İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 23:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]