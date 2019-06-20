Son Dakika Haberleri: Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Düzce merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Düzce merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" oldukları iddiasıyla İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:37 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]