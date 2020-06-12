Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekiplerin takibi sonrası, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 5 kişiyi takibe aldı.

Düzce merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı