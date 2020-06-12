Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 5 kişiyi takibe aldı.
Ekiplerin takibi sonrası, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.