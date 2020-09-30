Düzce Mermer fabrikası ile kaynaklara destek veriliyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin dağlarından elde edilen taşları işleyen Düzce Belediyesi firması Beltaş AŞ'de üretilen mermerler, çevre illere satılarak belediye kaynaklarına destek veriyor.

Düzce Belediyesi'nin şirketlerinden birisi olan Beltaş AŞ, Düzce ormanlarının elde edilen taşları toplayarak işleme yapıyor. Yapılan işlemeler sonrasında Mermere dönüştürülüp çevre illere satışı gerçekleştiriliyor. Düzce Belediyesi'nin kaynaklarına destek veren Mermer fabrikasını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Beltaş AŞ bünyesinde bulunan Mermer fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Özlü, en önemli tesislerden biri olarak gösterdiği Mermer fabrikasında kaynaklara doğru değerlendirme çalışması yaptıklarını da belirtti. Özlü: "Düzcemiz'in taşını işleyerek hem kendi yatırımlarımızda kullanıyoruz hem de çevre illere satışı ile kaynaklarımızı doğru değerlendirmeye çalışıyoruz. Beltaş A.Ş. mermer fabrikamız bu minvaldeki en önemli tesislerimizden biri" dedi. - DÜZCE