DÜZCE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI
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DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, minibüs yola çıkan otomobile çarparak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Kaynaşlı
ilçesinde, minibüs yola çıkan otomobile çarparak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra D-100 Karayolu
Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine gitmekte olan Sefa Küçük idaresindeki 81 DR 435 plakalı minibüs, yola çıkan Mecit Dinç idaresindeki 81 FA 784 plakalı otomobile çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle refüje çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mecit Dinç ile minibüs sürücüsü Sefer Küçük yaralandı. Çevredekiler yaralananların yardımına koşarken, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan sürücülere müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan Dinç ve Küçük tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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