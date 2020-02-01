Düzce minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı - Son Dakika

Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Gökhan Özen idaresindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre aşağı uçan minibüs içerisinde bulunan sürücü Gökhan Özen, araçta bulunan Recep Karadağ, Bilcan Kübra Özen, Birgül Özen, Ümit Alper Karadağ, Gülnaz Karadağ, Hazal Karadağ, Bengisu Karadağ ve Songül Özen yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi vatandaşların da yardımıyla ambulanslara taşındı. Hastanelere kaldırılan 9 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.